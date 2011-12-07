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Татарстан стал лидером по производству молока среди регионов РФ

Второе место занял Башкортостан.

Татарстан занял первое место среди регионов России по производству молока. Такие данные опубликовал Татарстанстат.

За полгода в Татарстане было произведено 970,1 тыс. тонн молока. Второе место занял Башкортостан — в республике произвели 845,3 тыс. тонн молока. Третью сточку по производству молока занял Краснодарский край — 780,1 тыс. тонн.

Отмечается, что увеличение производства в Татарстане произошло за счет увеличения объемов производства в КФХ и у индивидуальных предпринимателей.

Также в РТ увеличился объем производства мяса — на 0,6% (до 237,3 тыс). И объем производства яиц — на 1,1% (до 751 млн штук).

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