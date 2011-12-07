Глава Минтруда РТ: Средний размер пенсии в РТ составляет более 14 тыс. рублей

Министр труда Татарстана Эльмира Зарипова сообщила о размере пенсии в республике на брифинге в Кабмине республики.

Как сообщила глава ведомства, всего в Татарстане пенсию по старости получают 987 тыс. человек. Средний ее размер равен 14 641 рублю.

Также Зарипова напомнила, что Госсовет республики утвердил прожиточный минимум пенсионера на 2021 год в размере 8 232 рублей. Если пожилой татарстанец получает меньше данного минимума, ему доплачивают сумму до данного порога в размере 1 736 рублей. Сейчас такую доплату получают более 58 тысяч человек, заключила министр.