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Осенние каникулы для школьников Татарстана пройдут в привычном режиме

Учащиеся отдохнут от уроков со 2 по 8 октября.

Минобрнауки РТ сообщил сколько дней не увидят друг друга учителя и школьники Татарстана.

Как сообщает «АиФ-Казань», осенние каникулы для учеников пройдут в привычном режиме. Они продлятся семь дней. Учащиеся отдохнут от уроков со 2 по 8 октября.

В пресс-службе отметили, что увеличивать количество каникулярных дней в Татарстане на сегодня не планируется, поскольку динамики распространения коронавируса не наблюдается. На карантин закрытых школ нет, лишь 29 классов в 16 школах.

Отметим, что за сутки в Татарстане было зарегистрировано 22 новых случая заражения COVID-19.

КВ
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