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Татарстан занимает лидерство в эффективности и результативности среди территориальных органов Росреестра

Всего рейтинг насчитывает 20 различных показателей.

По итогам первого полугодия 2020 года Татарстан занимает лидирующие позиции среди территориальных органов Росреестра.

Согласно рейтингу оценки эффективности и результативности деятельности, Управление Росреестра по Республике Татарстан находится на втором месте. Всего рейтинг насчитывает 20 различных показателей. В нем учитывается нагрузка на единицу штатной численности, решения, принятые с нарушением сроков, предусмотренных законодательством, технические ошибки, лица, положительно оценивающих качество работы территориального органа и т. д.

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