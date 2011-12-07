В 2020 году на Казанском участке ГЖД пострадали 25 человек

В Татарстане проходит месячник «Детям — безопасную железную дорогу», направленный на выработку у школьников правил поведения на объектах железнодорожного транспорта. Подробнее об этом рассказал в ходе пресс-конференции заместитель главного инженера Горьковской железной дороги Евгений Ананьин.

С начала года на Казанском участке Горьковской железной дороги пострадали 25 человек, 19 из которых погибли.

«У нас на железной дороге ведется активная работа по предупреждению непроизводственного травматизма. Речь идет о травмировании людей на объекте железнодорожного транспорта. Чаще всего это происходит либо вследствие наезда подвижного состава, либо травмы наносятся электрическим током», — рассказал Евгений Ананьев.

Как объяснил спикер, месячник безопасности в Татарстане проходит с 31 августа по 30 сентября, его цель — предупреждение травмоопасности на железной дороге детей. В частности, были определены места, где школьники чаще всего переходят железную дорогу на маршрутах «дом-школа-дом». Без внимания остались и стихийные тропинки, по которым железную дорогу переходят в неположенных местах.

Так в обозначенных местах были выставлены посты, работавшие с семи утра до семи вечера. Совместно с работниками транспортной полиции на этих постах детям рассказывали о правилах безопасного передвижения и перенаправляли их в безопасные места перехода.