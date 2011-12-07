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В Кабинете министров РТ утвердили норматив стоимости услуг вытрезвителей

В 2021 году ночь в вытрезвителе обойдется государству в Казани почти в 663 рубля.

На официальном портале правовой информации появилось постановление Кабинета Министров Татарстана о нормативе стоимости оказания услуг в республиканских вытрезвителях на следующий год.

Исходя из документа, в 2021 году за койко-день норматив стоимости услуги вытрезвителя составит 613,53 рубля. В 2022-м он достигнет 615,02 рубля, в 2023-м — 616,55 рубля. В Казани и Набережных Челнах при этом есть корректирующий коэффициент. Из-за него следующем году ночь в вытрезвителе обойдется государству в этих городах почти в 663 рубля.

В других районах республики с уже существующими учреждениями поправочный коэффициент выше, а значит и стоимость услуги вырастет до 1 061,39 рубля.

КВ
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