В Кабинете министров РТ утвердили норматив стоимости услуг вытрезвителей

На официальном портале правовой информации появилось постановление Кабинета Министров Татарстана о нормативе стоимости оказания услуг в республиканских вытрезвителях на следующий год.

Исходя из документа, в 2021 году за койко-день норматив стоимости услуги вытрезвителя составит 613,53 рубля. В 2022-м он достигнет 615,02 рубля, в 2023-м — 616,55 рубля. В Казани и Набережных Челнах при этом есть корректирующий коэффициент. Из-за него следующем году ночь в вытрезвителе обойдется государству в этих городах почти в 663 рубля.

В других районах республики с уже существующими учреждениями поправочный коэффициент выше, а значит и стоимость услуги вырастет до 1 061,39 рубля.