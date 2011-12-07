В Татарстане два объекта получили статус памятника природы регионального значения. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

«Принять постановление Госкомитета РТ по биоресурсам об объявлении природных объектов «Долина Маняуз» общей площадью 9,7 гектаров на территории Азнакаевского района, «Покш Пандо» общей площадью 12,6 гектара Лениногорского района памятниками природы регионального значения», — сказано в документе.

Новый статус позволит сохранить на объектах природные ландшафты, биологическое разнообразие, а также редкие объекты растительного и животного мира.

Границы территорий обозначат специальными знаками с информацией и схемой.