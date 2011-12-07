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В Татарстане насчитывается 187 пенсионеров старше 100 лет

На сегодняшний день 24,4% населения республики являются пенсионерами.

В общей сложности на территории Татарстана живет 3,9 миллиона человек, при этом 952,7 тысяч из них или 24,4% находятся на пенсии. Об этом было рассказано в ходе брифинга, посвященного декаде пожилых людей в республике.

В течение последних 6 лет количество татарстанцев, прошедших рубеж трудоспособного возраста, возросло на 56 тысяч человек или 6%.

В Татарстане увеличилась на 2 года ожидаемая продолжительность жизни — на сегодняшний день она составляет 75,03 года. В начале года в республике было зафиксировано 187 жителей старше 100 лет, среди которых 163 женщины и 24 мужчины.

В общей сложности в текущем году на поддержку пожилых граждан в Татарстане было выделено 5,9 миллиардов рублей.

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