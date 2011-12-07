В Татарстане задержали браконьеров из Ульяновска

В Татарстане на территории охотничьего хозяйства «Вепрь» выследили браконьеров из Ульяновска. Нарушителей удалось обнаружить с помощью приборов ночного видения, сообщили в пресс-службе госкомитета по биологическим ресурсам РТ.

«На территории охотхозяйства ООО «Вепрь» Камско-Устьинского района в ходе планового рейда сотрудник Госкомитета по биоресурсам услышал выстрел. Совместно с егерями и сотрудниками полиции была осуществлена проверка местности. В течении 15 минут специалисты провели мониторинг территории и осмотрели все предполагаемые пути движения браконьеров», — рассказали в ведомстве.

Сначала была обнаружена машина с номерами Ульяновской области, а потом с помощью тепловизоров были выявлены злоумышленники.

Браконьеры убили двух кабанов и трех зайцев-русаков. Ущерб от их действий составил 195 тыс. рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Автомобиль отправлен на штрафстоянку, у задержанных изъято шесть единиц оружия.