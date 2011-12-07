Во всех муниципалитетах Татарстана до конца 2020 года появятся гериатрические кабинеты

Начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что до конца 2020 года во всех муниципалитетах Татарстана появятся гериатрические кабинеты.

Открытие еще 21 кабинета для профилактики и лечения болезней старческого возраста в республике запланировано в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». По завершении проекта гериатрические кабинеты будут доступны во всех 45 муниципалитетах РТ. В следующем году еще девять таковых появятся в семи медицинских организациях.