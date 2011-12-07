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Во всех муниципалитетах Татарстана до конца 2020 года появятся гериатрические кабинеты

Открытие их реализуется в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение».

Начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что до конца 2020 года во всех муниципалитетах Татарстана появятся гериатрические кабинеты.

Открытие еще 21 кабинета для профилактики и лечения болезней старческого возраста в республике запланировано в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». По завершении проекта гериатрические кабинеты будут доступны во всех 45 муниципалитетах РТ. В следующем году еще девять таковых появятся в семи медицинских организациях.

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