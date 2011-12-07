За сентябрь в РТ в результате ДТП погибло 32 человека

Госавтоинспекция МВД по РТ сообщила о переходе на усиленный режим работы. Это связано с ростом количества ДТП, сообщает пресс-служба республиканского органа исполнительной власти.

Известно, что только за 25 дней сентября на дорогах республики погибли 32 человека. В связи с этим было принято решение провести усиленные рейды по выявлению нарушителей ПДД. Отмечается, что особое внимание инспекторы уделят пресечению нарушений, влекущих ДТП с тяжкими последствиями. Также планируется организовать дополнительные профилактические мероприятия, направленные на популяризацию использования световозвращающих элементов.