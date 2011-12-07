Алексей Усанов: Современное телевидение не соревнуется с интернетом, между ними возникает коллаборация

— Какие необычные формы телепередач используются у вас на канале?

А.У.: Один из интересных форматов, выходящих на канале, так называемые спецпроекты, которые мы приурочиваем к крупным датам. Это телемарафоны, посвященные тому или иному событию. Мы задаем формат, связанный с ним, и освещаем его с разных сторон в тематических программах, включая регулярные. Весь день выстраивается вокруг события, оно активно поддерживается в промо, в новостных выпусках, прямых включениях.

— Какие события были отображены в телемарафонах?

А.У.: Наиболее заметный телемарафон этого года был посвящен 100-летию ТАССР. Трансляция шла как по ТВ, так и в соцсетях. В его рамках мы реализовали много разнообразных активностей. События со всей республики нашли свое отражение в новостных выпусках. Формат предполагает некую «обвязку» вокруг тематического контента. В данном случае это совершенно новый проект - «Республика — 100 лет ТАССР», который рассказывает о становлении Татарстана как автономной республики, о ключевых фигурах того периода. Все программы укладываются внутрь телемарафона, зритель тем самым получает разностороннюю информацию и вовлекается в процесс. Для этого мы используем форму квестов в соцсетях.

— Насколько сильно взаимодействуют современные телевидение и интернет?

А.У.: Интеграция довольно плотная. Любая активность, которую запускает телеканал и которая рассчитана на обратную связь со зрителем, подразумевает и работу с соцсетями. С одной стороны, выполняется задача анонсирования контента, с другой — углубляем его восприятие зрителем. Появляется дополнительная цель просмотра. Современное телевидение не соревнуется с интернетом, между ними возникает коллаборация.

М.О.: Наша задача — обеспечить взаимодействие зрителя с контентом. Так, к 100-летию ТАССР мы запустили несколько челленджей с участием наших ведущих. Викторины-квесты состоят из несложных, но интересных для зрителя вопросов, связанных с контентом телемарафона. То есть подсказки можно было искать на телеканале. Победители определялись случайным образом, но шансы участников возрастали с каждым правильным ответом на вопрос. Таким образом, мы и развлекаем, и просвещаем зрителя, повышая его лояльность. Практически все участники первой викторины заинтересовались и последующими конкурсами. Происходит интеграция телеканала и соцсетей.

— Как в дальнейшем применялась форма телемарафона на канале?

А.У.: По аналогии со 100-летием ТАССР прошло освещение Дня республики. Было много интерактивных форм, в марафон вошли новые серии проектов из цикла «Республика — 100 лет ТАССР». Структура телемарафона была хорошо обкатана с технической и творческой сторон.

— Какие темы, помимо исторических, попадали в центр внимания телемарафонов?

А.У.: Телемарафоны не остались без внимания крупных компаний. Например, последний наш проект был посвящен Дню профсоюзов РТ. Федерации профсоюзов республики исполнялось 115 лет, в качестве инструмента для продвижения этого события был выбран формат телемарафона на республиканском телеканале. Это позволило решить все информационные задачи федерации: рассказать широкой аудитории о деятельности профсоюзов, их истории, текущей ситуации их структур. Такая просветительская работа, безусловно, важна для крупных организаций. При этом форма квестов позволяет повысить интерес к деятельности организации через небольшие опросы. Для серьезных организаций это хороший повод оживить свою информационную деятельность и привлечь внимание широкой аудитории к деятельности предприятия или организации.

— Какие интересные призы разыгрывались в квестах?

М.О.: Победителю одной из наших викторин Федерация профсоюзов Татарстана подарила возможность провести всей семьей выходные в санатории. В телемарафоне, посвященном Дню республики, мы разыграли пятикилограммовый торт «Татарстан». К Новому году мы разыграли целый мешок мандаринов.

— Планируете ли вы проведение телемарафона в ближайшем будущем?

А.У.: Перед нами не стоит задачи штамповать телемарафоны. Это вещь трудоемкая, в ряде случаев его подготовка может занимать до месяца. Не так сложно подготовить прямой эфир, как подготовить контент для него. Кроме того, телемарафон — не единственная форма спецпроектов на канале.

Справка

«Татарстан-24» — круглосуточный информационный телеканал, который работает на территории РТ и показывает новости со всей республики для всей республики. Формат телеканала был заложен с момент его образования — это новости в начале каждого часа и различные телепрограммы, связанные с жизнью татарстанцев.

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