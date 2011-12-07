Как выстроить успешный бизнес на селе?

Формат онлайн-обучения становится все более популярным во всех сферах. Основной тренд на сегодня: учиться и осваивать навыки быстро. Именно поэтому в сентябре этого года Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ совместно с АО РИВЦ запустили образовательную платформу для аграриев «Agroonline», которая позволяет получать знания, которые раньше были доступны только высших учебных заведениях. Курсы предполагают не только образовательную и практическую части, но и помощь при внедрении инноваций в хозяйстве. Это обеспечивается за счет круглосуточной поддержки слушателей, ответов на вопросы, предоставлении дополнительных материалов для самостоятельного обучения, тестирования после каждой лекции, работой над «ошибками».

Программа обучения разработана для всех направлений сельскохозяйственной деятельности и предусматривает, как короткие семинары, так и длительные курсы, с детальным погружение в проблематику и практическими примерами.

Так, в ноябре стартуют курсы по бережливому производству в сельском хозяйстве, технологиям точного земледелия, эффективному молочному скотоводству, школа начинающего фермера и много других направлений, с которыми можно ознакомиться на сайте школы.

Особое внимание стоит уделить вебинару «Бизнес аналитика в СХП». Полученные в ходе занятия знания позволят создать систему оперативного принятия управленческих решений на базе автоматической визуализации данных предприятия. Такой механизм поможет построить успешный бизнес в сельскохозяйственной отрасли. Спикер - генеральный директор АО РИВЦ Нияз Халиуллин - на своем опыте расскажет о важности визуализации бизнес-процессов, а заместитель генерального директора по информационным технологиям АО "АГРОСИЛА" Артем Котлов ознакомит с работой системы оперативного принятия решений на примере агрохолдинга.

Регистрация доступна по ссылке: https://school.agropoliya.ru/ba или по телефону 8 (800) 550-24-41, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.