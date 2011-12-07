Какими рекордами удивлял последний месяц осени

Ноябрь не оставляет надежд на длительный возврат тепла. Могут быть кратковременные потепления, но среднемесячная температура ноября уже отрицательная и составляет по Казани 3, 4 градуса мороза.

В ноябре, как говорят в народе, зима с глубокой осенью борется. В течение всего месяца стоит крайне неустойчивая погода. Если в начале месяца морось перемежается с мокрым снегом, то с середины — преобладают осадки в виде снега. Первый снежок обычно стаивает, дороги то раскисают, то подмерзают. Ближе к концу месяца волны холода окончательно гасят остатки тепла, выпадающий снег укрывает землю, могут запуржить и первые метели.

Однако бывают и исключения. Да еще какие! За погодными аномалиями далеко ходить не надо. Например, в ноябре 2009 года ноябрьская волна тепла, распространившаяся к Казани, отличилась своей небывалой продолжительностью — с 10 по 30 ноября температура превышала климатическую норму, и установившийся было снежный покров под натиском тепла и дождей полностью растаял. Даже по ночам отмечались положительные температуры, и ежедневная аномалия средней температуры достигала 8 — 11 гр. выше нормы для ноябрьских дней. А 28 ноября 2009 года на всех метеостанциях Казани был перекрыт абсолютный максимум по температуре — 5,8 гр., что на 10,5 гр. выше нормы.

Отличилась аномально теплой погодой и первая половина ноября 2013 года. И не обошлось без новых рекордов. Средний температурный фон первой декады ноября в целом оказался самым теплым за весь период метеорологических наблюдений по Казани и превысил климатическую норму на 8 градусов. Максимальные температуры воздуха по данным метеостанций Казани достигали 12 — 14 гр. тепла, и дважды — 6 и 7 ноября — были отмечены значительные превышения абсолютных максимумов температуры за 140-летний ряд наблюдений. Эти рекорды были побиты в период с 5 по 8 ноября в прошлом году — столбики термометров поднимались до 15 гр. тепла. По многолетним данным с 1880 года, рекорд самого теплого ноября удерживает 2013 год — среднесуточная температура была 2,9 гр. тепла, что более чем на 6 градусов превышает норму. А самый холодный ноябрь со средней температурой 10,8 гр. мороза отмечался в позапрошлом веке, в 1891 году.

Нынче, по долгосрочному прогнозу Гидрометцентра, предполагаемая среднемесячная температура ноября будет около 2 гр. мороза, что на градус выше нормы. Ожидаемое количество осадков 50 мм, это немного больше средних многолетних значений.

В первой неделе ноября ожидается теплая погода с максимальными температурами до 6 — 8 гр. тепла, в отдельные дни не исключаются небольшие дожди. После 8 ноября температура начнет понижаться, ночью до заморозков. Но это не исключает заложенной тенденции осенних колебаний — всю вторую декаду максимальные температуры будут сохраняться положительными, до 3 — 5 гр. тепла. Будет преобладать пасмурная погода с небольшими осадками смешанного типа, по утрам образуется туман, на дорогах местами гололедица.

С начала третьей декады в арктическом антициклоне на Татарстан обрушится холод. За ним выйдет северный циклон, который принесет осадки в виде небольшого снега. В это время для ноября как раз характерно нарастающее сезонное понижение температуры, ночью ожидается до 10 — 15, в дневные часы будет не выше 5 — 10 гр. мороза, на дорогах сохранится гололедица. Завершится ноябрь облачной с прояснениями погодой, возможен небольшой снег, мороз немного смягчится.

В климатических справочниках средняя дата установления устойчивого снежного покрова в Казани — 19 ноября. Однако по исследованиям Гидрометцентра выяснилось, что за последние 20 лет климат в Центральной России изменился: устойчивый снежный покров стал ложиться на 8 — 9 дней позже. Если по расчетам с 1961 по 1990 год это происходило 19 — 21 ноября, то анализ наблюдений за последние годы показал, что средняя дата сейчас отодвинулась до 28 ноября.

Хотя бывают и заметные исключения. Например, по Казани и пригородам самая ранняя дата, когда снег остался лежать на всю зиму, — 9 октября 1976 года, а в 1982 году снежный покров установился только к Новогодью. В прошлом году из-за острого дефицита осадков, несмотря на 20-градусные морозы, снежный покров в привычном смысле к концу ноября так и не улегся. Видимое покрытие окрестностей снегом произошло только во второй декаде декабря.