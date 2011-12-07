Для оказавшихся в трудной жизненной ситуации женщин могут создать кризисный центр в Нижнекамске.

По информации местной пресс-службы, вопрос открытия Кризисного центра для женщин поднялся в преддверии Дня матери на встрече, проходящей в рамках федерального проекта «Крепкая семья».

Заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина рассказала, что также на тематическом приеме обсуждались вопросы о строительстве специализированных дошкольных учреждений в новых микрорайонах «для особенных деток» и о нехватке младшего персонала в детских садах.

Тогда депутаты пришли к выводу, что в последнем случае главной причиной является невысокий уровень заработной платы. Чтобы поддержать персонал, было принято решение о 30% льготе на оплату за пребывание ребенка сотрудника в дошкольном учреждении.

С 1 по 10 декабря в Нижнекамске состоится декада приемов граждан. Встречи будут проходить в онлайн режиме, задать вопрос можно по телефону: (8555) 41-71-95.