Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Для оказавшихся в трудной жизненной ситуации женщин могут создать кризисный центр в Нижнекамске

Также на тематическом приеме обсуждались вопросы о нехватке младшего персонала в детских садах.

Для оказавшихся в трудной жизненной ситуации женщин могут создать кризисный центр в Нижнекамске.  

По информации местной пресс-службы, вопрос открытия Кризисного центра для женщин поднялся в преддверии Дня матери на встрече, проходящей в рамках федерального проекта «Крепкая семья». 

Заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина рассказала, что также на тематическом приеме обсуждались вопросы о строительстве специализированных дошкольных учреждений в новых микрорайонах «для особенных деток» и о нехватке младшего персонала в детских садах.

Тогда депутаты пришли к выводу, что в последнем случае главной причиной является невысокий уровень заработной платы. Чтобы поддержать персонал, было принято решение о 30% льготе на оплату за пребывание ребенка сотрудника в дошкольном учреждении. 

С 1 по 10 декабря в Нижнекамске состоится декада приемов граждан. Встречи будут проходить в онлайн режиме, задать вопрос можно по телефону: (8555) 41-71-95.

КВ
Лента новостей