Казанский пряник будет представлять РТ в конкурсе региональных брендов «Вкусы России»

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Минсельхозпрод РТ сообщил какой продукт выбрали для участия в первом национальном конкурсе региональных брендов «Вкусы России». Представлять столицу Татарстана будет Казанский пряник.
Отмечается, что кондитерское изделие готовят по уникальному рецепту из ржаной муки высокого качества с применением натуральных масел и ингредиентов. В качестве украшения на прянике изображается символ местных достопримечательностей. А предстаёт он перед гостями и жителями республики в фирменной упаковке, что делает его приятным и памятным подарком.
Поддержать столицу и проголосовать за Казанский пряник можно на официальном сайте конкурса «Вкусы России».