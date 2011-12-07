Казанский пряник будет представлять РТ в конкурсе региональных брендов «Вкусы России»

Минсельхозпрод РТ сообщил какой продукт выбрали для участия в первом национальном конкурсе региональных брендов «Вкусы России». Представлять столицу Татарстана будет Казанский пряник.

Отмечается, что кондитерское изделие готовят по уникальному рецепту из ржаной муки высокого качества с применением натуральных масел и ингредиентов. В качестве украшения на прянике изображается символ местных достопримечательностей. А предстаёт он перед гостями и жителями республики в фирменной упаковке, что делает его приятным и памятным подарком.

Поддержать столицу и проголосовать за Казанский пряник можно на официальном сайте конкурса «Вкусы России».