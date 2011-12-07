Прирост COVID-19 за сутки составил 87 новых случаев заражения

Врачи Татарстана подтвердили заболевание коронавирусом еще у 87 человек.

По информации штаба по борьбе с COVID-19, в республике по состоянию на 29 ноября текущего года зарегистрировано 10 225 случаев, где 87 из них выявлены только за последние сутки. 14 госпитализированы, 73 человека получают лечение на дому.

Всего выздоровело 9 000 человек, в том числе 88 за прошедшие сутки.

Основным очагом заражения в республике стала Казань – в столице на данный момент зафиксировано 59 случаев заражения COVID-19, по четыре татарстанца из Нижнекамска, Автограда и Верхнеуслонского района, трое из Нурлатского района, двое из Лениногорского и по одному из Агрызского, Альметьевского, Бугульминского, Муслюмовского, Новошешминского и Пестричинского районов.