Ильсур Метшин принял участие в праймериз «Единой России»

Мэр Казани Ильсур Метшин принял участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, по итогам проходящего сегодня в республике голосования будут выбраны кандидаты в депутаты Госдумы. Татарстанцы выберут тех кандидатов, кто примет участие в сентябрьских выборах в нижнюю палату Федерального Собрания.

Известно, что почти половина из 96 зарегистрированных участников праймериза не являются членами партии «Единая Россия». Среди кандидатов присутствуют волонтеры, общественники, госслужащие, студенты, врачи, преподаватели и предприниматели.

Свой голос за участников праймериза мэр Казани отдал в онлайн-режиме. Онлайн-голосование по предварительному отбору кандидатов продлится до 30 мая.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как депутат Госсовета РТ Татьяна Ларионова оценила организацию праймериза в этом году.