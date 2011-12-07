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Ильсур Метшин принял участие в праймериз «Единой России»

Свой голос за участников предварительного голосования мэр Казани отдал в онлайн-режиме.

Мэр Казани Ильсур Метшин принял участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, по итогам проходящего сегодня в республике голосования будут выбраны кандидаты в депутаты Госдумы. Татарстанцы выберут тех кандидатов, кто примет участие в сентябрьских выборах в нижнюю палату Федерального Собрания. 

Известно, что почти половина из 96 зарегистрированных участников праймериза не являются членами партии «Единая Россия». Среди кандидатов присутствуют волонтеры, общественники, госслужащие, студенты, врачи, преподаватели и предприниматели.

Свой голос за участников праймериза мэр Казани отдал в онлайн-режиме. Онлайн-голосование по предварительному отбору кандидатов продлится до 30 мая.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как депутат Госсовета РТ Татьяна Ларионова оценила организацию праймериза в этом году. 

КВ
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