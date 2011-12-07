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Из-за строительства трассы М12 в Татарстане восстановят 280 га леса

Такая ж площадь леса будет переведена в земли промышленности.

Из-за строительства трассы М12 в Татарстане компания «Автодор» восстановит 280 га леса.

«При строительстве данной трассы предполагается перевод земель лесного фонда в земли промышленности. Ожидается, что всего будут переведены 280 гектаров», — сказал глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров.

После в ходе совещания республиканского ведомства обсудили варианты земельных участков, на которых будет проведено лесовосстановление, сроки выполнения и приемки работ.

КВ
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