Из-за строительства трассы М12 в Татарстане восстановят 280 га леса

Из-за строительства трассы М12 в Татарстане компания «Автодор» восстановит 280 га леса.

«При строительстве данной трассы предполагается перевод земель лесного фонда в земли промышленности. Ожидается, что всего будут переведены 280 гектаров», — сказал глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров.

После в ходе совещания республиканского ведомства обсудили варианты земельных участков, на которых будет проведено лесовосстановление, сроки выполнения и приемки работ.