Президент России Владимир Путин планирует принять участие в открытии елабужского автозавода Aurus. Об этом сообщается в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Напомним, в Елабуге запускается линия премиальных внедорожников Aurus Senat. Производство автомобилей начнется 31 мая. Тогда же рассчитывают отдать первые ключи покупателям.

Торжественное мероприятие, которое посвящено открытию производства, пройдет на территории ОЭЗ «Алабуга».