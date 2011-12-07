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Путин планирует принять участие в открытии елабужского автозавода Aurus

Производство премиальных внедорожников начнется 31 мая.

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в открытии елабужского автозавода Aurus. Об этом сообщается в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Напомним, в Елабуге запускается линия премиальных внедорожников Aurus Senat. Производство автомобилей начнется 31 мая. Тогда же рассчитывают отдать первые ключи покупателям.

Торжественное мероприятие, которое посвящено открытию производства, пройдет на территории ОЭЗ «Алабуга».

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