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Президент России Владимир Путин планирует принять участие в открытии елабужского автозавода Aurus. Об этом сообщается в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Напомним, в Елабуге запускается линия премиальных внедорожников Aurus Senat. Производство автомобилей начнется 31 мая. Тогда же рассчитывают отдать первые ключи покупателям.
Торжественное мероприятие, которое посвящено открытию производства, пройдет на территории ОЭЗ «Алабуга».