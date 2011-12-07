Артисты театров, мини-зоопарки и диджеи в детские лагеря не приедут

Детские загородные лагеря этим летом будут чем-то напоминать осажденную крепость – въезд посторонних в них во время начавшейся смены будет закрыт. Об этих особенностях внутреннего распорядка в детских оздоровительных лагерях Татарстана сегодня рассказали в ходе брифинга в Кабмине РТ, посвященного летней оздоровительной кампании нынешнего года.

Обычная практика, когда в рамках развлекательной программы для ребят в ДОЛы приезжали театральные коллективы со своими спектаклями, артисты других жанров, в этом году прекращена. Весь обслуживающий персонал лагеря будет заезжать на смену вместе с детьми или же до их приезда и находиться там уже в течение всего периода отдыха. В этом году исключены и такие виды развлекательных мероприятий, как выезды на экскурсии. Все это сделано для исключения заноса инфекции извне. Все помещения ДОЛов будут оборудованы средствами дезинфекции, дважды в день они будут убираться с применением специальных дезинфицирующих средств. А вот маски и перчатки ребятам разрешили все же не носить, но ношение этих средств защиты вменено в обязанность поварам и сотрудникам столовых.