Татарстанцев ждет тарифный скачок

Со второго полугодия татарстанцев, как и всех россиян, ждет повышение коммунальных тарифов. Средний индекс повышения отличается в регионах. В Татарстане согласно распоряжению правительства РФ № 2556-р от 29 октября 2019 года средний индекс изменения вносимой жителями Татарстана платы за услуги с 1 июля составляет 4%. Тарифный скачок население республики почувствует уже в августе, когда получит счета-фактуры за предыдущий месяц.

Как заметили казанцы, в январе этого года практически все коммунальные тарифы остались прежними. Их традиционное повышение со второго полугодия было прописано постановлениями Госкомитета РТ по тарифам еще в декабре прошлого года.

Так, тариф за электроэнергию с 1 июля увеличился на 4% и составил 3,93 руб. за кВт/ч (с НДС) — до этого татарстанцы платили 3,78 руб. за кВт/ч (с НДС).

С 1 января этого года тариф на газоснабжение составлял 5,72 руб. за кубометр (с НДС). Во втором полугодии татарстанцев ждут изменения: после принятия ФАС России тарифных решений Госкомитет РТ по тарифам установит розничные цены на газ.

А вот тарифы на тепловую энергию различны для разных районов Татарстана. Самое дорогое отопление во втором полугодии при росте тарифа в 4% будут получать жители Иннополиса, Осиново, Набережных Челнов, Нижнекамска, Заинска, Камских Полян и Пестречинского района. На 3,9% по сравнению с прошлым полугодием подорожают услуги «Татэнерго» в Казани — теперь жители будут платить за отопление 1809,70 руб./Гкал, а для клиентов «Казэнерго» тепловая энергия вырастет в цене на 3,1% и составит 1855,97 руб./Гкал.

В зависимости от поставщика в июле подорожает и кубометр холодной воды. Так, для казанцев стоимость воды, поставляемой МУП «Водоканал», составит 21,42 руб. за кубометр. Жители «Салават Купере» заплатят 21,38 руб., а в Набережных Челнах — 24,47 руб. за кубометр. Соответственно, рост тарифов коснется горячей воды и водоотведения. Кроме того, с июля на 4% вырастут тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами. Теперь для жильцов многоквартирных домов плата составит 89,79 руб. (вместо прежних 86,34 руб.), частных домов — 97,41 руб. с человека в месяц.