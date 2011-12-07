В Татарстане после холодной погоды ожидаются ясные солнечные дни

Гидрометцентр РТ сообщает, что теплая погода в республике наступит ближе к выходным.

По сообщению синоптиков, в период с 30 июня по 2 июля температурный фон в Татарстане будет находиться под влиянием смещающегося с северо-западных районов ЕТР антициклона. Вероятны кратковременные дожди. Ночью температура воздуха поднимется до +9... +11 градусов, а днем до +19... +24.

А 3-4 июля погода составит от +26 до +31 градусов тепла. Минимальная температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов. Также возможны небольшие дожди.