Минниханов раскритиковал Магдеева за проведение Дня молодёжи без масок и соцдистанции

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев получил замечание от Президента РТ Рустама Минниханова за антисанитарное проведение Дня молодёжи в городе.

Напомним, в социальных сетях пользователи высказывали возмущение по поводу большого скопления молодежи без масок на праздничной площадке. Тогда на сообщение отреагировали сотрудники Роспотребнадзора.

Затем руководитель республики поручил главе доложить ему о результатах проверки и привлечённых к ответственности за ненадлежащую организацию мероприятия.

Минниханов подчеркнул, что проведения мероприятий без соблюдения санитарно – эпидемиологических требований недопустимо. В противном случае каждый из глав районов будет нести за это персональную ответственность, отметил Президент РТ.