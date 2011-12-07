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Минниханов раскритиковал Магдеева за проведение Дня молодёжи без масок и соцдистанции

Президент республики поручил мэру Челнов доложить ему о результатах проверки.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев получил замечание от Президента РТ Рустама Минниханова за антисанитарное проведение Дня молодёжи в городе.

Напомним, в социальных сетях пользователи высказывали возмущение по поводу большого скопления молодежи без масок на праздничной площадке. Тогда на сообщение отреагировали сотрудники Роспотребнадзора.

Затем руководитель республики поручил главе доложить ему о результатах проверки и привлечённых к ответственности за ненадлежащую организацию мероприятия.

Минниханов подчеркнул, что проведения мероприятий без соблюдения санитарно – эпидемиологических требований недопустимо. В противном случае каждый из глав районов будет нести за это персональную ответственность, отметил Президент РТ. 

КВ
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