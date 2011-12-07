На прямой линии Путина власти Татарстана похвалили за общение с жителями в соцсетях

На прямой линии президента РФ Владимира Путина ведущая Наиля Аскер-заде поставила в пример Татарстан как регион, где власти регулярно проводят прямые эфиры с жителями.

Зачитав вопрос, отправленный президенту по СМС, о том, почему губернаторы и руководители регионов не проводят прямые линии как президент России, ведущая Наиля Аскер-заде упомянула Татарстан. Республика — один из регионов, где власти регулярно проводят прямые эфиры с гражданами в соцсетях, отметила телеведущая.

«Кстати, главы некоторых регионов уже устраивают такое общение, правда, в основном через социальные сети. Такой опыт был в Москве, Татарстане, в Петербурге и не только», — сказала Аскер-заде.

Владимир Путин согласился с важностью прямого общения властей с гражданами. По его мнению, благодаря такой коммуникации руководители могут определить наиболее актуальные проблемы и скорректировать свои практические действия в важнейших сферах жизни.

«Я рекомендовал бы руководителям регионам прислушаться к мнению граждан», — подытожил президент.