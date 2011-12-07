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В Татарстане завершили ремонт дороги Альметьевск — Азнакаево

Ремонт участка проходил по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

В Альметьевском районе РТ завершили ремонт автомобильной дороги в сторону Азнакаево. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Ремонт участка от 20,9 до 22,9 км дороги Альметьевск — Азнакаево проходил по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На данном отрезке рабочими был уложен верхний слой покрытия из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также дорожники восстановили и закрепили оси трассы, обработали стыки, укрепили обочины, после чего нанесли дорожную разметку. 

Всего в рамках нацпроекта в республике планируется отремонтировать 96,7 км региональных автодорог, что обеспечит достижение 48,2% их нормативного состояния. 

КВ
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