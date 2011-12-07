Соревнования WorldSkills в РТ впервые пройдут в дистанционно-очном режиме

Впервые в истории WorldSkills отборочные соревнования для участия в финале состоятся в дистанционно-очном формате. Они будут проходить с 1 по 20 августа 2020 года.

Отборочный этап VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020 пройдет в республике по 20 компетенциям «Ворлдскиллс» и 7 компетенциям «Ворлдскиллс Юниоры». В нем примут участие 32 участника и 27 экспертов из Татарстана.

Особенностью нового формата является проведения соревнований конкурсантами в своих СЦК, на специально оборудованной площадке. Она должна быть оснащена камерами так, чтобы можно было увидеть всю комнату. Запись должна вестись 24 часа в сутки в течение всех соревновательных дней. Общаться с участниками смогут только при помощи конференцсвязи Cisco Webex.

Для этого в Татарстане будет задействовано 17 площадок в Казани, Набережных Челнах, Лениногорске, Бугульме, а также в Сарманово и Атне.