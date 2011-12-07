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В Татарстане зарегистрировали 35 новых случаев заражения коронавирусом

В России количество заболевших увеличилось до 834 499 человек.

В Татарстане за сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«За сутки выздоровели 27 человек», — уточнили в штабе.

Всего в республике с момента начала пандемии зарегистрировано 5 569 случаев заражения COVID-19, из них 4 499 человек — выздоровели, 22 скончались.

В России количество заболевших увеличилось до 834 499 человек (+5 509), из них 629 655 человек — выздоровели (+9 322), 13 803 — скончались (+129).

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