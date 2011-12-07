В Казани состоялся научно-проектный семинар на тему агломераций и транспортной инфраструктуры в республике. Свои указания по поводу их развития дал Президент РТ Рустам Минниханов.

«Только строить жилье, не создавая какие-то промышленные зоны, — неправильно. Вот эти вопросы надо рассмотреть, - сказал руководитель республики. Мы сейчас пожинаем плоды — пробки, недовольство местных жителей. Все перемещаются в город, потому что рабочих мест в пригороде нет».

Продолжив мысль, Минниханов рассказал об опыте поездки в Японию, в которой создали пять точек притяжения. «Наверное, нам тоже надо такие вещи учитывать. И вылетные трассы, и двухэтажные дороги нас не спасут. У нас на периферии людей не останется, все съедутся в центр агломерации. Это большая ошибка», — подчеркнул он.

Так, чтобы районы республики стали «самодостаточными», Президент РТ дал указание рассмотреть не задействованные зоны. «Прежде чем что-то планировать, надо определить слабые места, чтобы знать, как двигаться», — сказал Минниханов. После он добавил, что строить надо, не создавая социальную напряженность.