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Минниханов утвердил лимит на охоту в Татарстане

Квоты добычи животных указаны на каждое охотничье угодье республики.

В Татарстане утвердили лимит добычи охотничьих ресурсов на предстоящий сезон. Соответствующий документ подписал Президент республики Рустам Минниханов.

Согласно указу, период охотничьего сезона наступает с 1 августа 2021 года и будет действовать до 1 августа следующего. На сегодняшний день в регионе насчитывается 12 100 лосей, 10 179 сибирских косуль, 89 рысей и 3 276 барсуков.

Квоты добычи животных указаны на каждое охотничье угодье республики. В совокупности охотники могут добыть не более 579 лосей, 328 сибирских косуль, 205 барсуков и двух рысей.

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