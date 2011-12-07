Со дна Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ поднимут 75 затонувших судов

Прокуратура Татарстана добилась содействия от республиканского Верховного суда в принятии мер по очистке Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ.

Напомним, этой весной суд обязал администрацию Волжского бассейна внутренних водных путей и администрацию «Камводпуть» поднять со дна бесхозяйные суда. Всего их насчитывается 75. Кроме того, на дне также были обнаружены их части и механизмы, которые послужили еще одной причиной загрязнения водных объектов республики.

Позже учреждения подали апелляцию. Однако Верховный суд отклонил жалобу.