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Со дна Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ поднимут 75 затонувших судов

На дне также были обнаружены их части и механизмы, которые послужили еще одной причиной загрязнения водных объектов республики.

Прокуратура Татарстана добилась содействия от республиканского Верховного суда в принятии мер по очистке Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ.

Напомним, этой весной суд обязал администрацию Волжского бассейна внутренних водных путей и администрацию «Камводпуть» поднять со дна бесхозяйные суда. Всего их насчитывается 75. Кроме того, на дне также были обнаружены их части и механизмы, которые послужили еще одной причиной загрязнения водных объектов республики.

Позже учреждения подали апелляцию. Однако Верховный суд отклонил жалобу.

КВ
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