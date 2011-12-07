Всероссийский форум РШД в Татарстане собрал более 1000 школьников

В Татарстане стартовал Всероссийский форум Российского движения школьников «Экотренд». На него съехались более 1000 активистов движения, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

На церемонию открытия смены прибыли заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, исполнительный директор РДШ Ирина Плещева, а также глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов.

«Вопросы, которые вы здесь обсуждаете, важны для страны, для развития ваших регионов. Президент Владимир Путин не раз отмечал важность привлечения вас — молодых людей, школьников к вопросам экологии», — начал Машковцев.

Позже важность форума отметил Фаттахов: «На встречах с подростками я часто слышу одну из главных тем — забота об окружающей среде. Это четкий и понятный запрос молодёжи. И мы отвечаем на этот запрос вместе с РДШ». Министр выразил уверенность, что этот форум даст участникам импульс для развития в этой отрасли.

Всего за три образовательных дня ребята посетят 75 тематических сессий и мастер-классов, где смогут узнать об эффективных способах сохранения природы, поймут, с чего начинается успех и как выбрать свой жизненный путь.