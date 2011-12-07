Казанская фирма полностью погасила долг по зарплате перед сотрудниками после вмешательства следкома

Казанская фирма ООО «Казань Клининг» полностью погасила долг перед сотрудниками после вмешательства сотрудников следственного управления. Предприятие не выплачивало зарплату работникам в период с 2020 по 2021 год, сообщил Старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан.

Предприятие имело все возможности ранее погасить долги по зарплате, но имеющиеся средства направлялись на иные нужды. Дело под контроль взял руководитель следственного управления СК России по Республике Татарстан Валерий Липский, который также встречался с потерпевшими.

В итоге предприятие полностью погасило долг перед 57 сотрудниками на сумму более 600 тыс. рублей. Было принято решение о прекращении уголовного дела.