Минниханов передал районным больницам ключи от 60 автомобилей

В Казани Рустам Минниханов вручил сельским медикам ключи от 60 автомобилей для оказания медицинских услуг. Всего новые автомобили получили 38 ЦРБ Татарстана.

«Этот транспорт очень необходим. Мы знаем, насколько сейчас важно здоровье наших граждан», — отметил Минниханов.

С 2021 по 2025 год по программе модернизации первичного звена здравоохранения РТ, в больницы городов, численностью менее 50 тыс. человек, будут поступать новые автомобили для оказания медицинских услуг.

Также на мероприятии вручения сертификатов на автомобили присутствовал Главный инженер центральной районной больницы Бугульмы Андрей Ермолаев, который выразил искреннюю благодарность руководству республики за оказанную поддержу.

«Очень рады, что новую машину выделили, и очень ей довольны. Недостатка в автомобилях у нас нет, но они староваты», — поделился он.

По словам Министра здравоохранения, в конце сентября планируется вручение карет скорой медицинской помощи для городских агломераций и сел.