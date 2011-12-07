Сборная Татарстана заняла первое мест в общем медальном зачете на WorldSkills Russia

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Сборная Татарстана по профессиональному мастерству заняла первое место в общем медальном зачете на финальном этапе чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, сообщает пресс-служба Республиканского центра компетенций РТ.
Церемония закрытия, а также награждение победителей состоялись в Уфе. Татарстан на чемпионате представляли 164 человека, которые показывали свои навыки в 127 компетенциях.
Особенно отметилась представительница Татарстана Алина Шаймухаметова, которая набрала 1523 балла. Она выступала в компетенции «Лабораторный медицинский анализ».