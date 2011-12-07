В лаборатории в Казани ученые обнаружили вредное свойство чайных пакетиков, сделанные из микропластика, сообщает «НТВ».

Ученые инновационной казанской лаборатории в результате процедур выявили, что чайный пакетик-пирамидка оставляет после себя пластиковое пятно.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории пищевой токсикологии и оценки безопасности нанотехнологий ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Владимира Шипелина, наносящий организму вред пластик может вызвать системные воспаления.

Профессор кафедры биологии и ихтиологии МГУТУ, водный токсиколог Юрий Симаков добавил, что наночастицы легко проникают в любые ткани и могут надолго задерживаться там.

Ученые сделали вывод, что вреден не сам чай, как многие ошибочно полагают, а его тара. На данный момент выделение микроскопических частиц пластика в чай пока никак не контролируется ни в одной стране мира.