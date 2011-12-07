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В лаборатории в Казани ученые обнаружили вредное свойство чайных пакетиков, сделанные из микропластика, сообщает «НТВ».
Ученые инновационной казанской лаборатории в результате процедур выявили, что чайный пакетик-пирамидка оставляет после себя пластиковое пятно.
По словам старшего научного сотрудника лаборатории пищевой токсикологии и оценки безопасности нанотехнологий ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Владимира Шипелина, наносящий организму вред пластик может вызвать системные воспаления.
Профессор кафедры биологии и ихтиологии МГУТУ, водный токсиколог Юрий Симаков добавил, что наночастицы легко проникают в любые ткани и могут надолго задерживаться там.
Ученые сделали вывод, что вреден не сам чай, как многие ошибочно полагают, а его тара. На данный момент выделение микроскопических частиц пластика в чай пока никак не контролируется ни в одной стране мира.