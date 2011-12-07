Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани ученые обнаружили вредное свойство чайных пакетиков

Исследования проводила команда программы «НашПотребНадзор».

В лаборатории в Казани ученые обнаружили вредное свойство чайных пакетиков, сделанные из микропластика, сообщает «НТВ».

Ученые инновационной казанской лаборатории в результате процедур выявили, что чайный пакетик-пирамидка оставляет после себя пластиковое пятно.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории пищевой токсикологии и оценки безопасности нанотехнологий ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Владимира Шипелина, наносящий организму вред пластик может вызвать системные воспаления.

Профессор кафедры биологии и ихтиологии МГУТУ, водный токсиколог Юрий Симаков добавил, что наночастицы легко проникают в любые ткани и могут надолго задерживаться там.

Ученые сделали вывод, что вреден не сам чай, как многие ошибочно полагают, а его тара. На данный момент выделение микроскопических частиц пластика в чай пока никак не контролируется ни в одной стране мира.

КВ
Лента новостей