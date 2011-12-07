Для персонала туробъектов Татарстана выпустили видеоуроки по гостеприимству

Для персонала республиканских туробъектов Центр развития туризма РТ выпустил видеоуроки, помогающие улучшить качество услуг. Видеоролики можно посмотреть на Youtube-канале.

Серия материалов состоит из 15 видеоуроков. В них разбираются различные ситуации, которые обычно возникают между туристом и персоналом. Сотрудников обучают как правильно взаимодействовать с гостями республики при общении по телефону, в музее, в кафе, при заселении и выселении, а также во время проведения экскурсий.

Проект был реализован в том числе на средства Фонда президентских грантов.