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Для персонала туробъектов Татарстана выпустили видеоуроки по гостеприимству

Видеоинтенсивы должны помочь персоналу повысить качество оказываемых услуг.

Для персонала республиканских туробъектов Центр развития туризма РТ выпустил видеоуроки, помогающие улучшить качество услуг. Видеоролики можно посмотреть на Youtube-канале.

Серия материалов состоит из 15 видеоуроков. В них разбираются различные ситуации, которые обычно возникают между туристом и персоналом. Сотрудников обучают как правильно взаимодействовать с гостями республики при общении по телефону, в музее, в кафе, при заселении и выселении, а также во время проведения экскурсий.

Проект был реализован в том числе на средства Фонда президентских грантов.

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