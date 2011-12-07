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К строительству трассы Москва – Казань приступят в середине следующего года

Пока рассматривают строительство искусственных сооружений.

Председатель правления государственной компании «Росавтодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что строить трассу М-12 начнут во втором полугодии 2021 года. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Исходя из заявления Петушенко, на данный момент в республике продумывается ход строительно-дорожных работ для М12 в составе международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Речь идет о строительстве искусственных сооружений.

По его словам, сейчас будут вестись вопросы по проектно-изыскательским работам. Сотрудникам компании нужно выбрать маршрут прохождения трассы.

КВ
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