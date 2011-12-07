Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Каждый 33-й татарстанец стоит на учете у онколога

Каждый год в Татарстане выявляют онкологию у 16,5 тыс. человек.

Каждый 33-й житель Татарстана стоит на учете у онколога, сообщил директор Ассоциации онкологических учреждений ПФО Эдуард Нагуманов.

Он также указал на то, что ежегодно в республике онкологические заболевания впервые выявляют у 16,5 тыс. человек.

За восемь месяцев 2020 года тысяча человек, которые должны были начать лечение не дошли до онкологической службы. К этим людям относятся те, которые еще не знают о заболевании или уже заметили у себя симптомы, но до сих пор не обратились к специалистам, заметил спикер.

КВ
Лента новостей