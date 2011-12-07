Каждый 33-й татарстанец стоит на учете у онколога

Каждый 33-й житель Татарстана стоит на учете у онколога, сообщил директор Ассоциации онкологических учреждений ПФО Эдуард Нагуманов.

Он также указал на то, что ежегодно в республике онкологические заболевания впервые выявляют у 16,5 тыс. человек.

За восемь месяцев 2020 года тысяча человек, которые должны были начать лечение не дошли до онкологической службы. К этим людям относятся те, которые еще не знают о заболевании или уже заметили у себя симптомы, но до сих пор не обратились к специалистам, заметил спикер.