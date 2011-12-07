МЧС Татарстана проведет проверку электросирен во всех муниципалитетах республики

МЧС России по РТ проведет учение по организации выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории РФ. В Татарстане оно состоится 2 октября в рамках Всероссийской тренировки по ГО, сообщает пресс-служба ведомства.

Целью мероприятий по гражданской обороне является отработка вопросов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров. Начнутся тренировки в 9:00.

На протяжении получаса будет произведен перехват трансляций аналогового телевизионного канала «ТНВ» и цифровых каналов эфирного телевидения и радиовещания 1 и 2 мультиплекса со следующим текстом сообщения: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения Республики Татарстан! Внимание! Проводится проверка системы оповещения Республики Татарстан!».

В это же время в трамваях и троллейбусах республики будет проводиться проверка системы информирования населения «ПТV-ТРИОН» с запуском видеоролика.

«Далее с 9.30 до 10.30 запустятся речевые сиренные установки в муниципальных образованиях Республики Татарстан. Текст сообщения: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения населения».

В тот же день, с 10.00 до 10.30 в г. Казани и во всех муниципальных районах будет проводиться проверка электросирен С-40 с запуском сирен.» — сказано на официальном сайте Главного управления МЧС России по Республике Татарстан.