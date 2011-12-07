В этом году Казанский марафон соберет около 11 тысяч бегунов

В Казани 10 и 11 октября пройдет традиционный городской марафон, в котором ожидается участие 11 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Участники забега выйдут на четыре различные дистанции: 3 и 10 километров, а также полумарафон (21,1 километр) и марафон (42,2 километра). Отдельная дистанция в 600 метров будет доступна самым маленьким бегунам.

Маршруты забегов пройдут через городской Центральный стадион, набережную Кабана, Кремль и парк Тысячелетия.

Вместе с казанцами в забегах примут участие работники республиканских министерств и ведомств, артисты и спортсмены.

В марафоне ожидается участие экс-капитана сборной страны по футболу Алексея Смертина, главы Национального паралимпийского комитета Казахстана Кайрата Боранбаева и других.