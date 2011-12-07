В Татарстане еще два человека скончались от коронавируса

В Татарстане зарегистрировали два новых случая смерти от коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Один случай смерти зафиксирован в Зеленодольском районе. 72-летняя пациентка была доставлена в местную ЦРБ с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. Кроме того, у женщины имелись хронические заболевания.

Другой случай смерти от COVID-19 зафиксирован в Сабинском районе. 70-летняя женщина была доставлена в Клиническую больницу № 2 г. Казани с внебольничной двусторонней пневмонией. У пациентки также имелись хронические заболевания, которые сказывались на ухудшении состояния.

В обоих случаях причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы, вирус идентифицирован.

Всего в Татарстане зарегистрировано 76 случаев смерти от коронавируса.