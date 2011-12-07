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В татарстанских военкоматах обеспечили санитарную безопасность

Завтра, 1 октября, по всей стране стартует осенняя призывная кампания в ряды вооруженных сил.

Военкоматы Татарстана отчитались о своей готовности к проведению соответствующих мероприятий, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В каждом из военкоматов для обеспечения требований санитарно-эпидемической безопасности был создан достаточный запас средств индивидуальной защиты дыхания и рук. На входах будет проводитиься термометрия. Ежедневно в военкоматы будет приходить не более 40 призывников, причем для каждого из них в повестке будет указано точное время прибытия.

Дезинфекция будет проводиться трижды в день. При этом перед передачей в сборные пункты регионов личные дела призывников пройдут спецобработку и будут запечатаны в кейсы. Дезинфекции будет подвергнут и транспорт, в котором будут перевозиться призывники.

КВ
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