В татарстанских военкоматах обеспечили санитарную безопасность

Военкоматы Татарстана отчитались о своей готовности к проведению соответствующих мероприятий, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В каждом из военкоматов для обеспечения требований санитарно-эпидемической безопасности был создан достаточный запас средств индивидуальной защиты дыхания и рук. На входах будет проводитиься термометрия. Ежедневно в военкоматы будет приходить не более 40 призывников, причем для каждого из них в повестке будет указано точное время прибытия.

Дезинфекция будет проводиться трижды в день. При этом перед передачей в сборные пункты регионов личные дела призывников пройдут спецобработку и будут запечатаны в кейсы. Дезинфекции будет подвергнут и транспорт, в котором будут перевозиться призывники.