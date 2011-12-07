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Президент РТ провел заседание Наблюдательного совета Научно-образовательного центра

Мероприятие состоялось в Доме Правительства РТ.

Рустам Минниханов провел заседание Наблюдательного совета Научно-образовательного центра мирового уровня, передает пресс-служба президента РТ.

Во время выступления глава РТ напомнил, что в рамках национального проекта «Наука» в России на конкурсной основе создаются международные математические, научно-образовательные и другие центры мирового уровня.

В 2020 году предполагается создать не менее пяти научно-образовательных центров. По словам Рустама Минниханова, соответствующая работа для создания в республике проведена.

Татарстан ставит задачу войти в пятерку победителей конкурсного отбора на предоставление грантов для оказания господдержки НОЦ мирового уровня.

КВ
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