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В РТ за десять дней поймано более 2 тыс пешеходов-нарушителей

В республике прошло профилактическое мероприятие «Пешеход».

В текущем месяце сотрудниками ГИБДД в Татарстане было проведено профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное на пресечение попыток водителей не пропустить пешеходов на переходах, а также нарушений ПДД пешеходами, сообщают в республиканской Госавтоинспекции.

В ходе акции было выявлено более двух тысяч нарушений ПДД со стороны пешеходов. Большая часть из них связана с переходом дороги на красный свет, а также неправильным использованием светоотражающих элементов.

Отмечается, что в период мероприятия количество ДТП оказалось на 213 меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

КВ
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