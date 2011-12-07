В Татарстане штрафуют за несданные ПЦР-тесты после возвращения из-за границы

За истекшие сутки в республике зарегистрировано 46 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на пресс-конференции, прошедшей в ИА «Татар-информ». Под медицинским наблюдением до сих пор находятся 1175 человек, имевших контакты с больными и с лицами с подозрением на коронавирус. Проведено 7372 теста.

— За неделю мы имеем +7 завозных случаев, — рассказала Авдонина. — Прибавились у нас завозы из Краснодарского края -1. И из Турции — 6.

На сегодняшний день прибыли в Татарстан из-за рубежа 63770 человек. Из них не прошли обследование и не подгрузили свой результат ПЦР-диагностики, которую необходимо пройти в течение 3-х календарных дней, 1058 человек. Составлено 126 протоколов, и судами вынесены административные штрафы на 41 человека. Общая сумма штрафов — 357 тысяч рублей. Остальные материалы находятся в работе.