Бесплатные земельные участки получили почти 7 тысяч многодетных семей Казани

Такие данные сообщил в своем докладе в ходе делового понедельника в мэрии Казани председатель городского Комитета земельных и имущественных отношений Ренат Галяутдинов.

В течение минувшего года в Казани состоялись заседания 52 комиссий по распределению бесплатных земельных участков для многодетных семей, на которые было приглашено 1015 семей. Из их числа 557 семей выбрали участки общей площадью 336 тыс. 801 кв. м. Однако 206 семей не устроили предложенные варианты и местоположение участков и они отказались от их получения.

Ренат Галяутдинов отметил, что сохраняется дефицит земельных участков для многодетных семей Казани. А ведь уже в нынешнем, 2020 году количество многодетных семей в Казани увеличилось на 1044, их общее количество сейчас — 14687 семей. В целом за время действия программы бесплатными земельными участками общей площадью более 42,5 га удалось обеспечить 6798 многодетных казанских семей.

Продолжая разговор о земельных наделах, в этом году продолжилось распределение участков вблизи деревни Яшь Кеч Высокогорского района Татарстана.

Кроме того, начиная уже с декабря текущего года по март 2021 года планируется распределить еще 347 участков в сельском поселении Дачное Высокогорского района, а также на территории юго-западнее жилого массива Кульсеитово и на территории пригородного поселка Казани Константиновка.

Продолжается работа по межеванию еще 500 участков площадью 93,7 га в поселках Кульсеитово и Каймары в Высокогорском районе и поселке Сокуры Лаишевского района. После того, как эти участки будут поставлены на кадастровый учет, они будут распределены между многодетными семьями. Планируется провести эту работу до конца весны 2021 года.

В Высокогорском районе планируется дополнительно сформировать 3972 земельных участка.

В завершение своего доклада Ренат Галяутдинов напомнил, что в Комитете земельных и имущественных отношений исполкома Казани продолжает действовать горячая линия по вопросу земельных участков для многодетных семей по телефону: +7(843)221-06-80.