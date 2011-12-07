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Купальный сезон в РТ начнётся позже. Помимо коронавируса, купание в эти дни опасно остановкой сердца

По словам сотрудников МЧС, есть риск получить переохлаждение организма, что может привести к летальному исходу.

Купальный сезон в этом году в Татарстане начнётся позже. Это связано с тем, что вода на территории республики еще не прогрелась, сообщает KazanFirst.

Ранее «Казанские ведомости» уже сообщали о том, что в связи с угрозой распространения коронавируса в Татарстане начнется патрулирование пляжей. Так, в Роспотребнадзор по РТ сотрудники МЧС также обратились за правилами отдыха около воды в период сложной эпидемиологической обстановки.

Сообщается, что температура воды на территории республики достигла еще только 13˚. По словам сотрудников МЧС, есть риск получить переохлаждение организма, что может привести к летальному исходу. Это обусловлено тем, что, когда человек нагревшись на солнце погружается резко в ледяную воду, в его организме может произойти рефлекторный спазм, вызванный перепадом температур. Это в свою очередь приведет к остановке дыхания и самого сердца. 

КВ
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