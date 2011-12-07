Без черёмуховых холодов и рябинового потепления: почему май преподнёс аномальные погодные сюрпризы?

Почему это происходит, рассказывает заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

В этом году черёмуха расцвела ко Дню Победы в разгар жары с наступившими с 14 мая шестью рекордными показателями за весь 141-летний период наблюдений за погодой. Рябина затянула с подготовкой своих соцветий и расцвела ближе к 25 мая, когда заметно похолодало.

Сроки цветения растений определяют те или иные барические образования. Большую жару во время цветения черемухи принесли юго-восточные ветры с пустыни Каракумы, влажность воздуха днем понижалась до суховея - тип погоды с высокой температурой воздуха и низкой относительной влажностью воздуха. А к цветению рябины в атмосфере активизировалась циклоническая деятельность, под влиянием волнового атмосферного фронта местами прошли кратковременные дожди с грозами и сильным ветром. Из-за наполненных влагой облаков дневной прогрев сдерживался — преобладающая температура днем стала всего 18 — 23 градуса.

Почему же май преподносит такие сюрпризы? Все дело в его климатических особенностях. Май в нашем календаре — промежуточный месяц, приходящийся на стык весны и лета. Об этом и пословица говорит: «Май зиму провожает — лето встречает». Погода еще устояться не может, чаще всего волны холодного арктического воздуха набегают на территорию страны, затем отступают и снова набегают. Метеорологи называют это явление возвратными холодами. Непостоянство майской погоды в народе отметили, сопоставив с цветением черёмухи, сирени и рябины.

Так уж совпадает по климатическим особенностям мая, что существует периодичность преобладания тепла к концу мая. И часто к холодному отцветанию черёмухи наступает резкое потепление, которое запомнилось как рябиновое. К этому времени солнце начинает не на шутку прогревать землю, и именно в эту пору расцветает наша любимица рябина.

По фенологическим законам рябине нужна теплая погода, так как опыляющие ее насекомые активнее размножаются в тепле. Зацвела рябина — сильных холодов уже не должно быть. Вот народная мудрость и рекомендует: «Начала рябина цвести, пора высаживать помидоры и огурцы». О цветении рябины в народе есть немало примет. Например: «Большой урожай рябины — к мокрой осени и морозам зимой».

Стоит только рябине отцвести и завязи окрепнуть, набегает очередная волна прохлады, значит, зацветает могучий дуб — именно он распускается последним. И приходят кратковременные дубовые холода. Вообще-то дуб боится холодов, поэтому и сокодвижение у него начинается позже, чем у других растений, а вот для сохранности соцветий нужно небольшое похолодание.