Хабиб Нурмагомедов планирует открыть свой зал в Казани

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сообщил о своих планах открыть свой зал в Казани. Об этом он поделился на своей официальной странице в социальных сетях.

В своем Instagram спортсмен поблагодарил ПАО «Татнефть» за организацию и проведения турнира Eaglefcmma, в ходе которого также посетил Альметьевск. Там Нурмагомедов осмотрел современный центр хоккейной подготовки, бросковую зону, ледовые коробки, раздевалки и базу, где отдыхают юные хоккеисты после тренировок. После он пообщался с воспитанниками других спортивных школ города, посетил спорткомплекс «Мирас» и Общественный центр «Алмет».

«Поверьте мне, мы ещё не раз вернёмся в Татарстан с турнирами, а также я планирую открыть свой зал в Казани», – резюмировал экс-чемпион UFC в легком весе.